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Умный дверной замок Xiaomi Mijia Smart Lock System (ZNMS01XMYP)

Артикул: 964458
 
 
 
Краткое описание
Цвет*: Черный
Ширина*: 166 мм
Высота*: 365 мм
Глубина*: 84 мм

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Модель в других цветах

Описание

Интеллектуальный дверной замок Mijia Smart Lock System максимально прост как в дизайне, так и управлении. Компания Xiaomi оставила в этой версии замка только самые необходимые функции.

Этот умный дверной замок имеет пять способов разблокировки, включая отпечаток пальца, пароль, мобильное приложение, временную разблокировку паролем. Более десятка технологий безопасности эффективно предотвращают возможность взлома, обеспечивая более надежную защиту дома.

В дополнение к традиционному дверному замку, в котором для разблокировки используется механический ключ, Smart Lock System оснащен методом разблокировки при помощи отпечатка пальца. Полупроводниковый чип отпечатков эффективно распознает влажные отпечатки пальцев рук, отпечатки пальцев пожилых людей и детей. Разблокировка происходит быстро и просто.

В то же время в систему встроен алгоритм самообучения. Благодаря постоянному обновлению информации об отпечатках пальцев скорость распознавания увеличивается.

Устройство также поддерживает разблокировку паролем. Пароль может быть постоянными или временным, например, для гостей, который аннулируется сразу после использования. Поддержка 20-значных виртуальных паролей гарантирует максимальную защиту.

Управлять замком можно через приложение Mijia - получение паролей, настройка функций доступа и других операций. С помощью шлюза Bluetooth его можно связать с другими интеллектуальными устройствами Mijia.

Технологии безопасности прошли сертификацию в Национальном центре тестирования общественной безопасности. Замок оснащен сигнализацией. Если вы введете неправильный пароль или отпечаток пальца 5 раз подряд, дверной замок будет заблокирован на 90 секунд. При попытке взлома система сигнализации запустится автоматически.

Специальная микросхема безопасности Mijia надежно предотвратить утечку информации. А конструкция электромагнитной защиты значительно уменьшает влияние электромагнитного излучения, и проблема случайного открытия двери не возникнет. Цилиндр ​​замка класса C эффективно предотвращает кражу и несанкционированное вмешательство, даже если панель повреждена, цилиндр остается целым.

Наружная панель оснащена массивными клавишами с металлическим покрытием и цельностальным корпусом, который эффективно предотвращает внешние насильственные удары и повреждения.

Корпус замка содержит датчик состояния язычка и поддерживает удаленный просмотр с мобильных телефонов информации о состоянии замка в любое время и в любом месте.


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Общие характеристики

Артикул: 964458
Производитель: Xiaomi Xiaomi
Цвет*: Черный
Ширина*: 166 мм
Высота*: 365 мм
Глубина*: 84 мм
Вес*: 3,8 кг
Ширина упаковки*: 288 мм
Высота упаковки*: 515 мм
Глубина (толщина) упаковки*: 128 мм
Вес в упаковке*: 4.5 кг
Диапазон рабочей температуры: -25°... +55°
Толщина двери: 45 мм -120 мм
Аварийный источник питария: micro USB
Источник питания: 4 батарейки АА
Время работы от источника питания: до 12 месяцев
Влажность: 0-93%
Передача данных: Bluetooth 5.0
Приложение: Mi Home
Поддержка Умный дом: да

Отзывы

 

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